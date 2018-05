Ce și-ar fi cumpărat Vladimir Drăghia din banii de la Exatlon. “Ca să nu mai plătesc”

Vladimir Drăghia a fost concurent în echipa faimoșilor la Exatlon România, show difuzat de Kanal D și filmat în Republica Dominicană.

Vladimir Drăghia a fost desemnat câștigătorul concursului Exatlon, în urma voturilor telespectatorilor. El a decis să doneze premiul de 100.000 de euro în scopuri caritabile.

La Kanal D, Vladimir Drăghia a dezvăluit ce anume ar fi făcut cu banii din premiu dacă nu i-ar fi donat: și-ar fi cumpărat un apartament.

“Probabil mi-aș fi luat un apartament. Adică sigur mi-aș fi luat. Mi-am luat un apartament acum doi ani. Și asta mi-a dat multă liniște. M-am liniștit, am zis că am unde să dorm, orice aș face, orice s-ar întâmpla nu o să rămân fără un acoperiș deasupra capului. L-am închiriat și acum am un venit fix. Iar eu stau la rândul meu cu chirie. Mi-ar fi plăcut să îmi iau un apartament ca să nu mai plătesc chirie”, a declarat Vladimir Drăghia.