Ce spune Anca Serea după ce a fost surprinsă fără verighetă

Anca Serea a fost surprinsă de curând fără verighetă, lucru care a dat loc speculațiilor cum că lucrurile nu ar tocmai în regulă între ea și partenerul său de viață, muzicianul Adi Sînă.

La o emisiunea de televiziune, Anca Serea a vorbit despre acest subiect.

„Deocamdată, ferească Dumnezeu, nu. Nu! Ăsta e răspunsul (n.r. despre un presupus divorţ). Eu nu am fost deranjată de subiect în sine. Eu ştiu adevărul. Eu am fost invitată la un eveniment şi nu aveam verigheta”, a declarat Anca Serea, potrivit spynews.ro.



Vedeta a explicat și care a fost motivul pentru care nu a putut fi prezentă, alături de Adi Sînă, la botezul unui fin de-al lor, fiul Sandrei N.

„Am avut o perioadă în care chiar nu m-am simţit foarte bine. Eu nu am apucat să îl anunţ nici măcar pe Adi. Nu am mai ajuns la botez pentru că a trebuit să trag maşina pe dreapta…

Am o anemie destul de severă. Am descoperit-o când aveam 19 ani, ea s-a acutizat odată cu naşterile. Nu am descoperit care este cauza. Am fost suspectă de alte chestii, dar nu este cazul. Nu pot să iau suplimente de fier decât intravenos…

Am simţit că nu mai pot să conduc. Nici nu am apucat să îi spun lui Adi pentru că am rămas fără baterie”, a explicat Anca Serea.

Anca Serea este cunoscută publicului telespectator din postura de prezentatoare de televiziune. În plan personal, Anca Serea este căsătorită cu muzicianul Adi Sînă. Vedeta are cinci copii.

