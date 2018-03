Ce spune Nicoleta Voica după ce s-a aflat că Israela Vodovoz a murit din cauza inelului gastric. Artista a lămurit lucrurile

Interpreta de muzică populară Nicoleta Voica a făcut declarații la TV după ce s-a aflat că Israela Vodovoz ar fi murit din cauza inelului gastric pe care îl avea, care s-a rupt și i-a provocat o hemoragie internă.

Israela Vodovoz a încetat din gviață în urmă cu câteva zile, fiind găsită moartă în locuința ei. Se pare că Israela Vodovoz ar fi murit din cauza inelului gastric pe care îl avea și care s-a rupt, provocându-i o hemoragie digestivă. Israela Vodovoz și-a pus inel gastric în anul 1999, pe vremea când ajunsese să cântărească 150 de kilograme.



De-a lungul anilor, numeroase vedete de la noi din țară au apelat la astfel de intervenții pentru a se menține într-o formă fizică cât mai bună. Și cântăreața de muzică populară Nicoleta Voica a recurs la o intervenție relativ similară în urmă cu ceva timp. Artista a făcut declarații despre acest lucru la emisiunea Acces Direct, de la Antena 1, după ce a aflat ce anume i-a provocat moartea Israelei Vodovoz.

“Eu am doi ani de la operaţie, am cunoştinţe operate de 10 ani şi prin străinătate. Nu cred… Eu mă simt foarte bine, nu am niciun fel de treabă. Îmi pare rău oricum. Nu am cunoscut-o, dar mi se părea o tipă faină.

Operaţii din astea sunt mai multe, eu am avut altceva. Eu am avut gastric slim. Nu am nici un fel de problemă şi mă menţin.

Dar şi respect, eu nu beau acidulat, nici dacă aş vrea să mănânc nu aş putea să mănânc mai mult pentru că la un moment dat te saturi, eu mă satur foarte repede”, a declarat Nicoleta Voica.