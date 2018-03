Ce tactică a folosit Bianca Drăgușanu ca să scape de o rivală. “I-am distrus o tentativă de amor lui iubi, în vremurile noastre tulburi”

Bianca Drăgușanu este foarte tare pe poziții atunci când vrea să obțină ce își propune. vedeta a dezvăluit la ce tactică a recurs ca să scape de o rivală în amor.

Bianca Drăgușanu, partenera de viață a prezentatorului de televiziune Victor Slav, știe exact ce vrea și pentru a obține ce își dorește nu se dă la o parte de la nimic.

La emisiunea pe care o prezintă la postul de televiziune Kanal D, Bianca Drăgușanu, care a avut prima experiență sexuală la vârsta de 17 ani, a scos la iveală o situație în care a făcut tot ce i-a stat în putință să distrugă o tentativă de amor a partenerului ei de viață, pe vremea când relația dintre ei nu era tocmai pe roze.

“Au înnebunit salcâmii. Și hormonii. Au început conversațiile pe teme de sezon, după doar două zile cu soare: iubirile de-o seară, care se pare că au început să răsară precum mugurasii de flori.



O prietenă de-ale mele e într-o pauză cu iubi. Pauză sau despărțire, doar ei doi știu. Dar problema e că niciunul nu știe ce vrea cu adevărat. Îmi zice: “Al meu își tot dă like-uri cu una, ce să fac?”.

Și mi-am adus aminte cum i-am distrus o tentativă de amor lui iubi meu, în vremurile noastre tulburi, pentru că am avut o perioadă așa și-așa. Fiți ochi și urechi cum am făcut eu. E o tehnică inteligentă. În cazul meu, concret, fata era de oraș, cu gânduri de preamărire. M-am împrietenit cu ea, în trei zile eram best friends, am mers împreună la munte și am pus poze pe Facebook. A funcționat, am dezamorsat tentativă din rădăcină. După ce mi-am atins scopul, m-am desprietenit cu ea.



Tehnica asta funcționează doar să înlături tentativele de amor pe fugă și la cronometru, dacă iubi vrea să își facă altă relație, poți să stai tu și în spagat, poți să faci orice, el se va duce pe drumul lui”, a explicat Bianca Drăgușanu.