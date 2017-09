Felix Baumgartner i-a transmis un mesaj iubitei sale, Mihaela Rădulescu, înainte de începerea emisiunii Fort Boyard, de la Pro TV.

Mihaela Rădulescu este una dintre vedetele care concurează la show-ul Fort Boyard. Emisiunea începe duminică, 1 octombrie, la Pro TV.

Înainte de difuzarea show-ului, sportivul austriac Felix Baumgartner i-a transmis un mesaj iubitei sale, Mihaela Rădulescu.

„Fort Boyard Romania, cu iubita mea , duminică la PRO TV. Mândru de tine, iubito!!”, i-a transmis parașutistul austriac divei de la Monaco.

Imediat, Mihaela Rădulescu a răspuns:

„Și de-aia îl iubesc!”.

Despre concursul la care participă, Mihaela Rădulescu a ținut să explice:

„Curajul e calitatea aia vitală, care te ajută la orice, în viață-de la primul sărut,… până la făcut alegerile majore, alea cu care trebuie să trăiești, știți voi…, meserie, casă, căsătorie, pasiuni, prieteni, schimbări de macaz… Ne-am unit forțele într-un show care a făcut istorie, Fort Boyard și ne-am probat… curajul, dar și echilibrul psihic, limitele, îndrăzneală de a face trăznăi și de a lupta în echipe, pentru aceeași miză.

Am iubit show-ul asta dintotdeauna și am avut emoții cât casă când am pășit în fort, îl știam pe de rost… Am filmat că în direct, fără repetiții, fără duble, fără trucaje, dar mereu în condiții de siguranță, mai ales la probele extreme. Nu mi-a ieșit tot, dar când am simțit că în mâinile mele stă soarta echipei, am învins.

Sau mi-am învins niște limite și am mai aflat câte ceva grozav despre mine și despre cei cu care am făcut echipă. Nu știu alt show mai acaparant, în care distracția și nodul în gât se țin de mână și râd în nasul tuturor fricilor din cale. Voi îl veți vedea din fotoliu și veți simți, că la fotbal, că ați putea marca fără greșeală. :). Mmmm, discutăm după…”.