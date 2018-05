Ce tratamente faciale face Andreea Bănică. “Nu sunt adepta operațiilor”

Andreea Bănică și-a dezvăluit secretele de frumusețe pe blogul său.

Cântăreața Andreea Bănică arată foarte bine și este considerată una dintre cele mai senzuale prezențe din industria muzicală din România.

Andreea Bănică a mărturisit, pe blogul ei, că nu este adepta operațiilor. Artista le-a împărtășit admiratoarelor sale care sunt tratamentele faciale a care recurge pentru a arăta cât mai bine.

“Dragile mele, recunosc că încă nu am descoperit secretul tinereții fără bătrânețe, dar ușor-ușor, am descoperit câteva trucuri care mă ajută să înaintez în vârstă frumos, zic eu.după cum știți, nu sunt adepta operațiilor, schimbărilor totale sau a procedeelor foarte

invazive și periculoase pentru corpul nostru pe viitor. Nu am nimic cu persoanele care fac asta, nu judec pe nimeni, doar că nu sunt chiar genul meu. Eu am ales întotdeauna procedee cât mai puțin invazive, care să prevină mai mult decât să “schimbe” și sunt foarte mulțumită de alegerile pe care le-am făcut”, a explicat Andreea Bănică.

“Pentru strălucirea pielii vă recomand să beți multă apă, deși recunosc că eu nu prea reușesc să fac asta. Din fericire mai compensez cu ceaiuri sau cu apă cu cătină și nu consum băuturi care să mă deshidrateze și mai mult (sucuri acidulate, băuturi alcoolice). Multe fructe, legume din care să vă luați vitamine și nu uitați să fiți mai optimiste, mai pozitive, mai bune și tolerante cu cei din jur, pentru că știți și voi, cân avem un suflet frumos, suntem frumoase și pe exterior”, mai spune artista.

Ea afirmă că folosește creme hidratante, dar face și tratamente pentru reducerea ridurilor și pentru fermitatea și elasticitatea pielii.

Andreea Bănică este căsătorită cu Lucian Mitrea și are doi copii, Sofia și Noah.