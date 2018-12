„Experiența X Factor a fost foarte tare. Am prieteni care mi-au scris numele meu și nu am știut. Când am intrat acolo, la preselecții, mi-au zis că sunt deja pe listă. Plec în Dubai, am concert acolo pe 28. După ce am apărut la X Factor m-au sunat să mă întrebe dacă pot să cânt un Dubai. Când am intrat pe scenă, nu am mai avut emoții deloc.

Fata mea mi-a zis că își dorea foarte mult să câștig eu. I-am spus că încerc, pentru că nu sunt româncă româncă. (…) Copilăria mea a fost foarte tristă, tatăl meu a murit când aveam un an. Am stat cu bunicul și bunica, mama mea a plecat. Am lucrat acolo. I-am spus fiicei mele când am plecat că trebuie să lucrez pentru ea, să aibă o viață bună, nu ca mine. A fost foarte tristă viața mea. Nu vreau să simtă la fel. Am simțit că a fost foarte greu. Vreau să facă tot ce vrea ea, să îi dau tot ce vrea ea, să am și eu bani pentru ea”, a spus Bella Santiago la Antena Stars.

„Mă gândesc ca banii să îi folosesc pentru fata mea, să facă școala internațională aici. Mă gândesc să ajut și copiii orfani”, a mai spus Bella Santiago.

Bella Santiago cântă de la vârsta de 15 ani și a susținut concerte în Filipine, Taiwan, dar și în Malaezia, unde l-a cunoscut pe actualul său soț. Venită din Filipine în România în 2016, alături de el, Bella a fost remarcată imediat şi a ajuns să cânte cu băieţii din trupa Jukebox, alături de care a participat la Selecţia Naţională Eurovision 2018, cu piesa „Auzi cum bate.

Citește și

VIDEO/ Amalia Enache, amintiri de Crăciun: „Am fost la colindat îmbrăcată în haine naționale!”