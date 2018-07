Ce voia Mirabela Dauer să devină și de ce i s-a întrerupt cariera. „Am făcut suflu sistolic și ai mei nu m-au mai lăsat”

Mirabela Dauer a împlinit 71 de ani și a fost într-o scurtă vacanță la Viena, Austria. Revenită în țară, artista a fost prezentă în platoul emisiunii Vorbește lumea, de la Pro TV. Reputata cântăreață a vorbit despre începuturile sale în muzică și a dezvăluit, printre altele, că dorința ei a fost să devină sportivă de performanță, însă din cauza unor probleme de sănăate, a fost nevoită să renunțe.

„Am fost cu gașca la Viena. Gașca mea mică de prieteni. Opt persoane… A fost foarte frumos și m-am simțit foarte bine…

De unde vrei să mai țin minte când am urcat prima oară pe scenă? A fost la mine la școala generală și cântam muzică populară…

N-am știut întodeauna că asta vreau să fac. În copilărie îmi doream să devin sportivă. Eu am vrut să fac gimnastică și am făcut suflul sistolic la inimă și ai mei nu m-au mai lăsat. Mi-era frică de bârnă și puțin de paralele. După aia am cântat cu Sile Dinicu, erau seri de dans și orchestra radio cânta la serile de dans pentru tineret. Era minunat. Acolo am cântat. Am avut norocul să fiu prelucrată de mari oameni…”, a declarat Mirabela Dauer.

Întrebată ce artiști din noua generație preferă, vedeta a afirmat:

„Îmi plac Andra, Delia, Nico, sunt câțiva cu foarte bune voci, dar multă engleză strică…”.

