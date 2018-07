Ce vrea să facă câștigătoarea Vocea României Junior cu banii. Maya are planuri mari

Maya Ciosa a câștigat Vocea României Junior, dar și premiul în valoare de 50.000 de euro. Trofeul a ajuns astfel în echipa Andrei, unul dintre cei trei antrenori și jurați de la show-ul respectiv.

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru andraonline.ro, Maya Ciosa, în vârstă de 14 ani, a dezvăluit ce intenționează să facă cu banii primiți la concurs, 50.000 de euro.

„Cu siguranță o să-i investesc în carierea mea în domeniul muzical. Îmi doresc să îmi cumpăr mai multe instrumente, să îmi fac un studio de înregistrări și să lansez piese care să placă publicului”, a declarat Maya.

Adolescenta a mărturisit că tatăl ei a fost cel mai mare susținător al său.

„Familia m-a susținut cel mai mult în tot acest timp, în special tatăl meu. El este și cel mai mare susținător al meu. M-a ajutat și cu cele mai mici lucruri de care aveam nevoie, m-a încurajat și a fost alături în fiecare secundă a concursului. De acum vreau să fac și eu același lucru pentru el. Fără el nu aș fi putut să ajung câștigătoarea Vocea României Junior”, a mai spus ea.

Despre Andra, Maya Ciosa a afirmat:

„Cred că Andra a fost cea mai potrivită pentru mine. Ea m-a făcut să înțeleg că trebuie să dau tot ce am mai bun din mine ca să ajung unde îmi doresc…

Am văzut cât efort depun Andra și echipa ei pentru mine și mi-am propus să fac astfel încât lucrurile să fie de partea mea. Numai la Andra mă gândeam când am auzit că sunt câștigătoarea Vocea României Junior. Eu sper că am făcut-o fericită și îmi doresc ca și pe viitor să fie mândra de mine. Andra merită!”.