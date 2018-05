Cea mai bună dansatoare dintre vedete. Mihai Petre a dat verdictul

Mihai Petre a fost invitat la interviurile live de la revista Viva.

Cunoscutul dansator și coregraf a fost întrebat care este vedeta care l-a impresionat cel mai tare în materie de dans.

Fostul jurat de la emisiunile de dans a fost foarte clar, desemnând-o pe Andreea Esca, prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Pro TV, drept cea mai bună.



Mihai Petre a avut cuvinte de laudă și la adresa Andreei Marin, căreia i-a remarcat priceperea la dans.

“Cu Andreea Esca dansez foarte mult la petreceri, are o energie aparte. Și Andreei Marin îi place să danseze. Andreea Esca are o energie foarte bună pentru dans, e fantastică. Are ritm, carismă. Am dansat de multe ori cu ea și e o bucurie de fiecare dată. Are șanse cu dansul, nu glumesc. E foarte bună, cea mai bună în ceea ce face”, a declarat Mihai Petre.