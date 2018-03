Cea mai cruntă perioadă din viața Andreei Raicu. “Mă simțeam extrem de singură și neiubită”

Andreea Raicu a făcut mărturisiri de suflet. Ea a vorbit despre o perioadă din viața ei când se simțea foarte singură și neiubită.

Andreea Raicu, care anul trecut a împlinit 40 de ani, este o fostă prezentatoare de televiziune. De-a lungul anilor, vedeta a avut numeroase relații cu bărbați celebri din România, însă nu a ajuns niciodată la altar.

Andreea Raicu, care arată complet diferit fără machiaj, a vorbit despre greutățile și perioadele mai puțin fericite din viața sa în emisiunea ”De-a viața ascunselea”, de la Antena 3.

“Mă simțeam extrem de singură și neiubită. Și cumva neînțeleasă cred. Aveam o duritare, încrâncenare, eram intangibilă. Pentru că venea și dintr-un instinct de autoapărare și autoconservate. Poate e greu de înțeles, dar venim cu un bagaj foarte mare din copilărie și sunt toate ideile pe care părinții noștri le-au pus în noi și toate conceptele care nu sunt greșite, așa au știut ei cel mai bine.

Eu nu-mi condamn părinții nicio secundă, sunt atât de fericită că practic am niște părinți.. bine, tatăl meu nu mai este, dar vin dintr-o familie minunată și mă simt extrem de norocoasă, mai ales că o am pe mama cu care am o relație fantastică”, a declarat fosta prezentatoare de televiziune.

“Ceea ce a fost foarte greu de învățat pentru mine și un lucru pe care îl regăsesc în foarte multe cercuri de oameni este incapacitatea de a pune limite pentru că, din dorința de a fi iubiți, din dorința de a fi acceptați, suntem în stare abdicăm de la noi și de la nevoile și dorințele noastre ca să fim plăcuți. Sunt convinsă că foarte multe persoane fac asta. Ajung să facă niște compromisuri peste ceea ce pot face ei”, a mai spus Andreea Raicu.