Cea mai inedită situație în care a fost pus Laurențiu Reghecampf. “Băi, gelatule, tu ești manelistul ăla…”

Laurențiu Reghecampf a fost pus într-o situație inedită. Antrenorul a fost confundat cu un manelist.



Laurențiu Reghecampf, partenerul de viață al impresarei Anamaria Prodan, a fost pus în tot felul de situații de-a lungul vremii.

Despre o situație inedită în care a fost pus soțul ei a povestit Anamaria prodan într-un interviu acordat pentru revista Taifasuri.

După un accident de mașină, un șofer l-a confundat pe Laurențiu Reghecampf cu un manelist.

“Laurenţiu era foarte cunoscut în Germania, dăduse două goluri extrem de importante, iar fotografia lui era peste tot. A venit în România. M-am dus să-l iau cu maşina de la aeroport şi a vrut să conducă el. Erau şi fetele (n.r. – din prima căsătorie a Anei) cu noi, iar la un moment dat s-a uitat în spate după ele.

Cel din faţa noastră a pus frână, iar Laur a intrat în el. Am făcut accident în lanţ. Şoferul din faţă a venit la noi şi când l-a văzut pe Laur „gelat” şi aranjat i-a spus: „Băi, gelatule, nu-ţi mai zic nimic, că tu eşti manelistul ăla de am uitat cum îl cheamă!” Am încercat să ne abţinem, dar ne-a pufnit râsul. I-a zis Laur: „Da, eu sunt Adrian Copilu’ Minune”. „Da, mă, aşa e. Faci o poză cu mine?” I-a zis că nu face şi am plecat mai departe”, a povesti Anamaria Prodan.

Laurențiu Reghecamp este căsătorit cu Anamaria Prodan, împreună cu care are un băiat, Laurențiu Junior. Despre partenerul ei de viață, impresara Anamaria Prodan dezvăluia că este obsedat de curățenie. Înainte de mariajul cu Anamaria Prodan, Laurențiu Reghecamp a mai fost căsătorit o dată.