Cea mai mare sumă pe care a câștigat-o Mirabela Dauer într-un cazinou. A luat 10.000 de dolari

Mirabela Dauer adoră să meargă în America, în Las Vegas, unde îi place să meargă să joace la cazinou. Celebra artistă a mărturisit care a fost cel mai mare câștig pe care l-a avut într-un cazinou.

„Plec la Vegas. Mă duc să mă joc. Dacă te duci în Vegas și nu bagi măcar acolo 20 de dolari, 10 dolari într-o mașinuță, într-o păcănea din aia, înseamnă că ești total nebun. Că nu te duci acolo să căștigi, pentru că nu o să câștigi niciodată. Ba eu am câștigat… Cazinourile nu-s făcute să căștigi tu, să te îmbogățești tu, să se îmbogățească ei. Eu sunt conștientă de lucrul acesta, dar îmi place. Îmi place rumoarea aia acolo, mașinuțele acelea care urlă…

De mult asta, în 1998, dar nu în Vegas, am câștigat, eram în Arkansas, stăteam acolo cu prietenul meu care era american, ne-am dus într-un cazinou și am câștigat odată 10.000 de dolari. Și a spus el că el a câștigat, că dacă spuneam eu, mie îmi lua jumătate. Așa au luat impozit 400 de dolari. Și mi-am permis să mă mai joc și eu un pic și am mai băgat o sută de dolari la o altă mașinuță și am mai câștigat 2.500 de dolari.

După aia, am mai câștigat în Vegas, eram cu băieții de la Autentic și cu Raoul, am câștigat 1.200 de dolari… Atâta s-au mirat și au comentat pe la spatele meu că i-am pierdut pe toți. Și atunci știi ce fac? Când că duc să mă joc, să mă distrez, plec singură. Fug, mă ascund. Acum merg în gașcă, dar ei nu se joacă.

Eu sunt convinsă că aceste cazinouri sunt pentru ei, nu… Nu poți să te duci să joci averi acolo…

Averea mea sunt cățeii mei. Niciodată nu voi strânge. Tatăl meu avea o vorbă: să strângi pentru Doamne ferește. Ei, la mine încă nu s-a ivit Doamne ferește ăsta. Ba s-a ivit, dar m-a ajutat familia. Nu strâng bani”, a declarat Mirabela Dauer în cadrul unei emisiune de la Antena Stars.

Mirabela Dauer, în vârstă de 70 de ani, este una dintre marile artiste ale generației de aur a muzicii românești. Vedeta este foarte iubită de public de toate vârstele. De-a lungul carierei sale impresionante, Mirabela Dauer a lansat numeroase șlagăre care au ajuns la inimile celor care o ascultă. În ultima perioadă, Mirabela Dauer a avut probleme de sănătate, însă a reușit să le depășească cu bine.

