Cea mai mare teamă a mămicii Cristina Șișcanu. „Mi-e frică de procesul acela de înțărcare” | FOTO

Jurnalista Cristina Șișcanu a venit la emisiunea Vorbește lumea împreună cu fetița sa, Petra. Micuța nu s-a putut opri din plâns, în ciuda încercărilor mamei sale de a o liniști.

„Cred că e din cauza dințișorilor. Am fost la doamna doctor și mi-a spus că i-au apărut patru în același timp…”, a explicat Cristina Șișcanu.



Jurnalista a vorbit și despre ceremonia de reînnoire a jurămintelor cu Mădălin Ionescu, după șapte ani de la căsătorie.

„Ne-au spart casa și mi-au furat bijuteriile și am rămas fără verighetă. Atunci am avut o verighetă simplă, acum am una cu diamante… Slujba a fost mai scurtă. Ținuta mea a fost foarte criticată. Am avut o echipă care s-a ocupat de vestimentația mea…

Părintele ne-a sugerat să facem în fiecare an, că e o slujbă de mulțumire, pentru a proteja cuplul, pentru a atrage energiile pozitive. Noi suntem foarte sinceri și deschiși, nu avem lucruri ascunse…

Parcă am fost dezamăgită de oameni, eu iubesc oamenii. Dar am trecut peste asta, familia s-a bucurat, prietenii s-au bucurat…

Nici dacă aș fi ridicat bluza aceea nu mi se vedeau părțile intime. Nu puteam să îmi pun din nou o rochie de mireasă, că am mai îmbrăcat rochia de mireasă. Nu m-am gândit că va naște atâtea controverse, că va fi nebunia asta. În realitate, pantalonii aceea erau mai plini. Faza asta cu părțile intime…

Petrecerea a fost lungă. Am început la trei și jumătate și a ținut până la unul noaptea”, a declarat vedeta.

Cristina Șișcanu a mărturisit că încă o alăptează pe fiica sa, petra, și că se teme de momentul înțărcării.

„Eu nu am băut, pentru că încă alăptez. Nu știu cât voi mai alăpta. Mi-e frică de procesul acela de înțărcare. Azi Petra face un an și patru luni. Îmi popusesem să o înțarc acum în toamnă. Mi-ar plăcea să o alăptez până la doi ani. Unii psihologi recomandă înțărcatul treptat, pentru că brusc provoci o traumă copilului”, a spus Cristina Șișcanu.

