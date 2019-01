Adrian Nour, Dana Dorian, Cristina Caramarcu, Daniel Jinga, Andra Gogan, Tibi Scobiola, Maria Răducanu, Krem, Julie Mayaya, Stelian Milu, Boier Bibescu, Zoia Alecu, Jazzy Jo, Seredinschi, Andrei Ciopec, Jean Gavril, Emilia Dorobanțu, Ion Drăgan, Alina Dincă, Ciprian Teodorescu, Ana Maria Mirică, Lavinia Goste sau Marius Zorilă fac parte dintre cei 100 de specialiști în muzică, pe care-i vom vedea în această primăvară în show-ul Cântă acum cu mine.

Rolul celor 100 este să valideze fiecare moment prezentat, să se ridice în picioare și să cânte alături de concurenții care reușesc să transmită cât mai multă emoție si energie. Cei 100 nu vor judeca doar voce, ci întreaga reprezentație, elementul cheie fiind atmosfera pe care participanții reușesc să o creeze în minutele în care se află pe scenă. Împreună cu Loredana, căpitanul lor, cei 100 vor decide dacă momentul fiecărui interpret care intră pe scena Cântă acum cu mine poate fi memorabil sau nu.

Despre Cântă acum cu mine

Cântă acum cu mine (All together now) este un format TV internațional în care fiecare concurent care intră pe scenă trebuie să facă tot posibilul să-i convingă pe cei 100 de muzicieni să cânte alături de el. Vocile care se alătură momentului reprezintă scorul fiecăruia, iar cel care obține cel mai bun scor ajunge în marea finală și poate câștiga marele premiu de 50.000 de euro.

Citește și

Greșeala de pe invitațiile trimise de Dăncilă pentru concertul de la Ateneul Român. Ce decizie a luat premierul după ce a văzut