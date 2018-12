Cel mai dur mesaj transmis de soțul Andreei Bălan. De Centenar și-a vărsat tot of-ul: „Românie, îmbătrânești văzând cu ochii. Ai fost o vacă bună de muls”

În 2018 este celebrat Centenarul Marii Uniri. Cu ocazia Centenarului, actorul George Burcea, soțul cântăreței Andreea Bălan a scris un text în care spune exact ce simte vizavi bde țara în care trăiește.

„…Românie, îți spun cu mâna pe inimă că mi-aș lua tot ce am mai scump și aș zbura departe… foarte departe. Atât de departe, încât minciuna, golănia, trădarea, hoția să nu mă mai atingă în veci. M-aș mândri cu culorile tale, dar aș blama până la sânge „oamenii” slinoși, plini de ură, cu buzunarele cât sacii bunicii cu care merge la moară, cu vile precum studiourile de film internaționale, cu sute de cai putere în garaje, cu firme fantomă, cu conturi ascunse în insule îndepărtate și mai ales, dragă Românie, cu obraz gros, fără scrupule, fără milă de prezent și viitor, fără educație, fără informație, dar cu o nesimțire de invidiat.

Aș pleca, dar nu pot, căci nu am putere… mi-au luat-o sau poate nu am avut-o niciodată, căci a fost mereu la ei. Mai stau. Mai încerc. Mai muncesc. Într-o zi vor pleca și vor veni alții, iar eu sper că tânăra generație de conducători nu-și va bate joc de proprii copii. Și mai sper că nu i-au infestat pe toți cu virusul nesimțirii. N-o fi dracu’ așa de gol, nu? Hai să trăiești, Românie!

Ahh, app de trăit… îmi pare rău să ți-o spun, dar simt că te vei curața odată cu mine. Nu mai avem păduri, iar munții au început să cadă, lupii sunt veniți din import, urșii se duc la export, căprioarele rămân la ei ?, porcii din import (sufeream de orice, dar nu de lipsă porcilor), mieii din import, fructe din fabrici, o parte din bătrâni se curață pe paturi vechi de 1.000 de ani, altă parte se ciuntește la poala popii, bebelușii nici nu apucă să iasă din spitale, tinerii ard în locuri publice, o altă parte își strigă nemulțumirea în fața unei clădiri închise, iar tu, Românie, îmbătrânești văzând cu ochii… Iartă-mi expresia, dar ai fost o vacă bună de muls. Păcat de boii care au profitat de tine!……”, a scris George Burcea în mediul online.

