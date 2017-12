Cele mai grele momente pentru actrița Rodica Popescu-Bitănescu. „Am rămas fără nimic și am luat-o de la zero”

Rodica Popescu-Bitănescu și-a amintit de momentele dificile prin care a trecut de-a lungul vieții.

Rodica Popescu-Bitănescu, care anul acesta a împlinit 79 de ani, este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite actrițe de comedie din țara noastră.

Rodica Popescu-Bitănescu, care în trecut a oferit detalii despre mariajul său, a dezvăluit, în cadrul unei emisiuni de televiziune de la Antena Stars, că a avut parte de momente extrem de dificile în viața sa. A pierdut tot și a fost nevoită să o ia de la zero.

„Paștele și Crăciunul sunt sărbătorile de familie și sunt zilele în care ne reculegem. Toți ne pregătim cu mâncare… Pentru mine nu e doar o sărbătoare a mâncării, ci una spirituală. Nu pot să trec peste zilele astea. Și pregătirea trebuie să fie spirituală. Ar trebui să fim așa cam tot anul…

La 30 de ani am zis că nu există moarte. La 30 de ani, a murit tata. A fost un șoc foarte mare. Viața oamenilor e în valuri: sus și jos. O singură dată în viața mea am avut pom de Crăciun. Am rămas fără casă, păduri, mașină, fără nimic și am luat-o de la zero. Nu aveam bani, nu aveam ce să mâncăm. M-am obișnuit cu puțin”, a spus Rodica Popescu-Bitănescu în emisiunea „Răi da Buni”, de la Antena Stars.