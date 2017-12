Celia apare goală în ultimul videoclip lansat, al piesei „Apus amar”.

La trei luni de la revenirea pe piața muzicală, după o pauză de 4 ani, Celia lanseaza un nou single dinamic, cu atitudine, pe care artista cânta și rap! Videoclipul este unul de-a dreptul incendiar, Celia reușind să își surprindă și de data aceasta fanii.

Astfel, după ce a lansat single-ul „La două capete”, în colaborare cu KARYM, Celia lansează „Apus amar”, o piesă cu o nouă abordare, cu atitudine și curaj, un nou stil vestimentar, un styling diferit marca Muhire, cu care artista a semnat si un contract de imagine.

Videoclipul regizat de Florin G. Botea a fost filmat în cel mai luxos hotel din Mamaia.

Cântăreața apare în câteva cadre în baie, într-o cadă plină de spumă cu vedere spre mare, goală. Imaginile cu siguranță vor face furori şi vor suci mințile tuturor bărbaților.

„Sunt fericita sa va prezint azi o piesa in care, pentru prima data cant un alt stil de muzica decât cel pe care l-am adoptat pana acum ! Este pentru prima data când cant Rap, însă nu pentru ultima data, mi-a făcut plăcere, mi-a dat putere și incredere. Clipul a fost filmat la hotel Phoenicia Royal, un hotel superb de pe litoralul româneasc. Am avut parte de o echipa superba care mi-a schimbat stilul vestimentar, am colaborat cu Muhire, un brand cu multă atitudine, make-up și styling diferit decât pana acum! Sper ca noua piesa sa va dea un vibe pozitiv!”, ne-a declarat Celia.