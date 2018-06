Celia a trecut prin momente de groază din cauza fiului ei. “Panicată e puțin spus”

Celia este căsătorită cu Ardeli de mai bine de patru ani. Cei doi au împreună un băiețel, Angelo, care a venit pe lume în 2014.

Cântăreața a trecut prin momente teribile după ce fiul ei, Angelo, a fost mușcat de o căpușă.

“Panicată e puţin spus. Când copilul tău păţeşte ceva e groaznic. Se vehiculează pe net că căpuşele pot transmite viruşi. Ne-am dus seara în natură, am văzut căpuşa a doua zi de dimineaţa. Am mers la medic, asta e ce poate să facă orice mămică. În cazul nostru căpuşa nu a început să tragă. Cel mai tare m-a panicat internetul. Mă gândeam de ce nu m-a muşcat pe mine. Mi-a fost ruşine după, am avut o ieşire foarte urâtă. Am mai trecut prin nişte greutăţi lunile trecute, iar eu în natură ies din orice durere. Nu cred că există nicio supărare pe care să nu treci când eşti conectat la natură şi la divinitate”, a declarat Celia la emisiunea “Răi da’ Buni”, de la Antena Stars.