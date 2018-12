„Am făcut multe sacrificii, dar câteodată sunt și patriot. Eu am reușit să impresionez străini prin talentul meu. Eu sunt cântăreț de operă la bază, am jucat și roluri homosexuale. Asta nu înseamnă că dacă ieși de pe scenă rămâi ancorat în acel stil. Am pasiunea pentru muzică de la tatăl meu. Am crescut legănat de muma mea când tata cânta la flaut. Mama este inginer economis, dar o voce extraordinară. Tata, instrumentis, dar pe voce deloc”, a povestit Cezar Ouatu la Antena Stars.

Cezar Ouatu a mărturisit că a făcut nebunii pe vremea când era copil și că în școală a ajuns să fie exmatriculat pentru că le ridica fustele fetelor. Artistul a făcut dezvăluiri despre viața sa într-un interviu pentru adevarul.ro. Cezar Ouatu și-a amintit de copilăria sa și de năzbâtiile pe care le făcea.

