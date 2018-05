Chef Cătălin Scărlătescu a avut probleme cu banii. “Am dus-o rău”

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai apreciați chefi din România. Juratul de la emisiunea Chefi la cuțite, a făcut mărturisiri despre viața sa la emisiunea pe care Mihai Morar o prezintă la Antena Stars.

Chef Cătălin Scărlătescu a vorbit despre viața sa, despre femei și despre bani, dezvăluind că au fost perioade în viața sa când nu a dus-o bine din punct de vedere financiar.

“Am fost cerut în căsătorie de câteva ori, în emisiune, de Angi de la Bârgău şi ulterior tot în emisiune, tot de cineva de la Bârgău. De câteva ori am fost în relaţie cu domnişoare care câştigau mai bine ca mine. Din punctul meu de vedere asta nu e o ruşine şi asta pentru că eu nu înţeleg banii.

O săptămână n-am luat niciun ban în buzunar şi nu am cheltuit nimic. Am dus-o rău cu banii, îmi aduc aminte că eram în Germania, am rezistat 3 zile cu 5 mărci în buzunar. Eu nu strâng bani, doar muncesc. Nu mă complic şi fac lucrurile cât mai simplu posibil”, a afirmat chef Cătălin Scărlătescu.

El a comentat și despre eventualitatea de a avea copii:

“Mă apuc să fac copiii mei… Da, sunt major, atâta timp cât am două mâini, două picioare şi capul pe umeri… pot să fac un copil, mai mulţi chiar, cu mai multe. Mi-e frică de copiii până la un an-doi. Am luat un copil în braţe şi i-a căzut capul pe spate. Mi-e frică de copiii mici, nu pun mâna pe ei”.