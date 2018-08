Libertatea: Ce-ai făcut în pauza de TV, între MasterChef' și Cine-i chefuʼ?'?

Chef Foa: Sunt ambasador de Street Food în România. Primul astfel de festival a fost organizat de Flavours, împreună cu colaboratorii noștri din Cluj. Eu la TV mă distrez. Am luat doar o mică pauză de TV, dar sunt la muncă tot timpul, chit că sunt pe TV sau nu. Au tot fost invitații de la alte televiziuni, să particip în diferite emisiuni, dar m-am simțit cel mai bine cu proiectul Kanal D. Din fericire, nu sunt un produs inventat de vreo televiziune. Eu sunt un bucătar inventat de mine, care s-a transformat ulterior într-un brand. Chef Foa e un brand la care am muncit mult.

Chef FOA conduce o afacere uriașă, în care și-a implicat toată familia

Am înțeles că ai dezvoltat o afacere în familie? Povestește-ne puțin…

Flavours este această afacere și se ocupă de restaurante-concept, de catering, de Street Food-uri, de Tailor-made Events, servicii pe diferite niveluri, de la catering de corporate – unde se trimit câteva produse la prânz pentru coffee break – până la high-end, unde clientul dorește o nebunie' și e dispus să plătească și noi oferim tot ce e mai bun în materie de gust, ambianță, muzică, servire. În afară de asta, gătim și în 3 școli private, unde hrănim peste 3.000 de copii zilnic. Avem și locații deschise zilnic, în clădiri de birouri unde servim în jur de 600 de oameni într-un interval de două ore, de la ora 12 la ora 14. În afară de asta, am numeroase colaborări. Între timp, am publicat prima mea carte de bucate, Chef Foa – Streed Food: Asia'. Vor urma și altele.

Am dezvoltat și o soluție pentru masa de prânz: se numește 7 minutes by Chef Foa. Un ajutor pentru oamenii ocupați sau care nu vor sau nu știu să gătească, dar care doresc să mănânce sănătos. Este un proiect dezvoltat în colaborare cu nutriționistul Cristi Mărgărit. Toate astea sunt doar o mică parte' din ceea ce fac. Cu riscuri și sacrificii. Timpul alături de familie e cel mai mare sacrificiu. Dar m-am obișnuit cu ritmul ăsta de la 17 ani. Scopul nu a fost să fac bani, să devin bucătar ca să mă îmbogățesc. Mi-am dorit să mă fac bucătar ca să fiu bucătar.

Secretul lui? Gătesc încet, să se dezvolte aroma, să fie gustul perfect'

Cei doi frați ai tăi gătesc și ei, dar au apărut și ei la TV?

În familia mea, toți avem poftă de gătit! Și frații mei au apărut la TV. Unul dintre ei, cel mai mic, chiar la emisiunea Flavours, 3 bucătari', o emisiune de real succes, care a început în 2005 și a stat pe TV mai bine de 10 ani.

Cum arată bucătăria când sunteți toți 3 acolo?

Eu cred că ei știu clar cine-i chefuʼ și, odată aranjamentul făcut și respectat, nu mai avem probleme…

Cum ar arăta un concurs între voi 3? Cine ar câștiga și de ce?

(râde) Senzație, rachetă, eu abia aștept concursul ăsta! De fapt, noi avem în fiecare zi concursul ăsta și cel mai bun câștigă. Nu sunt eu mereu cel mai bun. O dată câștig eu, o dată, fratele mai mic, o dată, cel mai mare și așa mai departe. E un concurs care va ține toată viața și, la final, vom trage linie și o să ne dăm seama cine a câștigat.

Ce gătești acasă? Pentru tine, pentru cei dragi…

Când sunt în bucătărie și nu mă vede nimeni, îmi fac un altar de legume, pentru că îmi plac foarte mult. Când mă duc la piață, cumpăr legume și fructe de zici că am luat-o razna. Mă uit la ele și parcă mi se dictează ce să prepar. Încep cu vinetele, am o slăbiciune pentru ele, și le fac în diferite feluri: coapte, tocate sau gătite la abur. În principiu, fie că este pește, pasăre, fazan, pui sau altceva, gătesc încet. Să se dezvolte aroma, să fie gustul perfect. Slow cook, soul food.

Cuțite… povesteai că ai o colecție impresionantă. Cât de mult ai spune că ai investit în ustensilele de bucătărie profesionale? Mai mult decât în motocicletă, cealaltă pasiune a ta?

Motocicleta e ceva mai scumpă, dar am cuțite care încep de la 300 de euro bucata și ajung la 700-800, chiar 1.000 de euro.

S-a însurat în secret și refuză să vorbească despre Ioana, soția lui



Prin 2015 era vorba că te însori… Ai dat cu subsemnatul sau ești încă burlac în acte?

Sunt însurat, dar viața personală este privată.

Ai lucrat la firma unui bucătar celebru în lume, Jamie Oliver… L-ai cunoscut?

Am lucrat la o firmă care se numește Jaime Oliver Fabulous Feasts. Acolo am făcut training pe partea de catering. Londra e oricum complet diferită față de București, iar industria din spatele lui Jamie Oliver este imensă. Omul are o întreagă armată în spatele lui. N-am apucat să îl cunosc personal, să bem o bere împreună, dar ne-am intersectat. A fost senzațională experiența și am învățat foarte multe. În perioada aceea, am fost la un restaurant cu stele Michelin, se numește The Nutty Inn, care este în afara Londrei; acolo, ca să servești masa de prânz, trebuie să aterizezi cu elicopterul.

Visezi la un restaurant cu stele Michelin sau altele sunt dorințele tale pentru viitor?

Nu, stelele Michelin sunt niște etichete pe care le dau niște oameni după propriile lor gusturi sau cerințe. Eu nu gătesc pentru stele, ci pentru aprecierea oamenilor. Gătesc pentru că îmi place să gătesc și cred că le place și oamenilor. Vreau să gătesc în continuare pentru motivul pentru care m-am apucat, din plăcere, nu ca să îmi dea cineva o stea și să zică Bravo, mă!'.

