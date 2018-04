Chinul prin care a trecut Mirela Vaida. “Doi ani de zile nu am putut. Am pierdut două sarcini”

Mirela Boureanu Vaida a trecut prin mari probleme înainte de a avea copii. Vedeta a relatat despre această perioadă nefericită din viața ei.

Prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida are o familie fericită alături de soțul ei și de cei doi copii ai lor. Însă, vedeta a trecut și prin momente mai puțin plăcute.

Mirela Vaida, care are un nou show la postul de televiziune Antena 1, a mărturisit, la o emisiune TV, prin ce chinuri a trecut înainte de a deveni mămică.

“Până la 30 de ani am fost mai preocupată de job, carieră. La 29 de ani am intrat în Antena 1 cu un proiect zilnic. Când am vrut să fac copii, doi ani de zile nu am putut. După ce mi-am rezolvat toate problemele şi am pierdut două sarcini, am reuşit să o aduc pe Carla pe lume. Am zis pe urmă să mai fac repede unul ca cine ştie ce se întâmplă apoi”, a declarat Mirela Boureanu Vaida.

Vedeta a povestit și despre soțul ei, Alex.

“L-am întâlnit pe Alex în anul patru, când am terminat facultatea. Mă rugam înainte, Doamne, dă-mi şi mie un băiat care să mă scoată în oraş, în parc, să nu mai stau în căminul ăsta. Cererea în căsătorie a fost la semafor. Pe la ora patru după amiaza. Eu nu aveam chef să mă mărit, era bine şi aşa. El zice: hai să facem şi noi nunta! Să ne punem şi noi la casa noastră.

Stăm noi la semafor, mai hâr, mai mâr. Zic: hai! Dar stai să văd cam când, când punem? Hai în septembrie! Am stabilit data nunţii şi cererea în căsătorie a venit într-o sufragerie micuţă, noi ne luasem un apartament mic cu credit. Aveam o saltea pe care dormeam şi un uscător de rufe. A scos un inel şi m-a cerut în genunchi lângă uscătorul de rufe cu lenjeria intimă pe el, rufe, cămăşi, şosete. El a scos inelul, s-o dăm şi pe lux aşa!”, a încheiat Mirela Boureanu Vaida.