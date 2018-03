Cine urmărește fiecare apariție a Laviniei Pîrva. “Îmi atrag atenția dacă nu e ceva bine”

Lavinia Pîrva a dezvăluit cine îi urmărește fiecare apariție publică la TV și îi atrage imediat atenția dacă ceva nu este în regulă.

Lavinia Pârva, care a devenit soția lui Ștefan Bănică Junior în toamna anului trecut, a făcut mărturisiri despre copilăria sa la o emisiune de televiziune.

Printre altele, cântăreața a dezvăluit și că părinții săi sunt cei care îi urmăresc fiecare apariție și care îi atrag atenția atunci când ceva nu este bine.

“Probabil că nu înţelege oricine, dar cine iubeşte animalele… eu îl consider un membru. Avem un golden retriever, care stă mai mult în curte, şi Richie, care e fiul mai mic, dar acum e la bunici. Nu am realizat această afinitate pentru animale, până când l-am avut pe Richie. Şi în momentul în care mi-am dorit căţel, am zis că e o joacă, dar e o responsabilitate enormă şi mi-a transformat viaţa. Eram o fată care se juca cu păpuşi, gimnastică în faţa blocului.

La şcoală, învăţătoarea mea îmi dădea câte un cântecel de învăţat. La momentul acela eram puţin supărată că nu înţelegeam de ce trebuie eu să învăţ mai mult decât ceilalţi copii. Mereu trebuia să învăţ câte un cântecel. Acum îmi dau seama că mi-a prins foarte bine…

Nu-mi imaginez viaţa mea altfel. Pentru mine au fost foarte importanţi părinţi mei, care sunt nişte oameni juşti. Îmi atrag atenţia dacă nu e ceva bine, se uită la toate apariţiile mele. Fac acum lucruri care au legături cu meseria mea, dar altceva nu am stat să mă gândesc”, a povestit Lavinia Pîrva, cae a trecut prin momente de coșmar la un show TV, la “Star Matinal de Weekend”.