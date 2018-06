Clarvăzătoarea Maria Ghiorghiu susține că le-a văzut pe Stela Popescu și Ileana Ciuculete după moarte. “Era neîmpăcată”

Clarvăzătoarea Maria Ghiorghiu, care a afirmat că a avut o viziune cu incendiul de la clubul Colectiv înainte ca acesta să aibă loc, a făcut declarații la o emisiune de la Kanal D.

Clarvăzătoarea susține că primește mesaje de la cei trecuți în neființă. Maria Ghiorghiu a spus că le-a văzut după moarte pe Stela Popescu, Ileana Ciuculete și denisa Răducu, cunoscută publicului larg drept Denisa Manelista.

“Pe doamna Stela Popescu am văzut-o în ziua înmormântării, ca să vadă lumea că există viață după moarte. Am văzut-o într-un nor negru. Era foarte tristă, nici ei nu îi venea să creadă că a trecut în lumea de dincolo. Privea înspre un sicriu, cred că privea spre trupul ei inert. Nu spunea nimic, dar se citea pe chipul ei tristețea și supărarea. Era foarte contrariată, ca și cum ar fi vrut să spună ceva. Ea nu se aștepta să moară, de aia era contrariată”, a spus Maria Ghiorghiu despre regretata actriță Stela Popescu, care a încetat din viață în luna noiembrie a anului trecut.

“Pe doamna Ileana Ciuculete am văzut-o până în 40 de zile după moartea ei. Era tristă. Era foarte tristă. Privea tristă în jos, înspre pământ. Era neîmpăcată. A plecat prea devreme”, a afirmat clarvăzătoarea despre interpreta de muzică populară Ileana Ciuculete, decedată în data de 14 martie 2017.

Despre Denisa Răducu, care a încetat din viață în luna iulie a anului trecut, ea a declarat:

“Eu o simpatizam foarte mult. O vedeam, parcă aveam un ochi în creștet. O vedeam sus în ceruri. Era fericită, era bucuroasă, nu era tristă. Era liniștită. Privea înspre pământ, nu a zis niciun mesaj. O vedeam fericită ca atunci când cântă, era liniștită”.

