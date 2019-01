Oana Roman a făcut un live pe Facebook, unde a explicat totul. Speriată de ce ar putea să se întâmple, vedeta a început să plângă.

„În faţa blocului nostru a luat foc o casă, unde stă o doamnă în vârstă. Marius s-a dus să o scoată şi să cheme pompierii. Am sunat eu la pompieri, mi-a răspuns, mi-a zis că dacă s-a dus soţul meu de ce a trebuit să mai sun şi eu. Mi-au făcut legătura la pompieri. Am dat adresa şi mi-a zis într-un sictir: bine, am trimis. Şi mi-a închis telefonul. Cam asta e prima mea experienţă de comunicare cu cei de la 112. Din păcate, nu este una pozitivă. Cred că am sunat deja de vreun sfert de oră, încă nu au ajuns. Marius se chinuie să o ţină pe doamna respectivă afară. În casă este şi o butelie care poate să explodeze”, a spus Oana Roman.

