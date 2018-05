Clipe grele pentru Mariana Moculescu din cauza fostului iubit italian. “Mi-a zis că mă omoară cu mafioții”

Mariana Moculescu, fosta soție a compozitorului Horia Moculescu, își făcuse planuri de nuntă cu iubitul italian cu care avea o relație. Însă, lucrurile au degenerat, iar acum Mariana Moculescu a făcut declarații șocante despre acesta.

Mariana Moculescu, care a avut o relație și cu Cristi Marin, a mărturisit, într-un interviu pentru emisiunea “Răi Da’ Buni”, de la Antena 1, că trăiește un coșmar și a ajuns să fie amenințată de fostul amorez italian.

“Acum doi ani și jumătate am venit în Italia și după câteva zile l-am cunoscut pe acest italian. Lucrurile de la început au decurs într-un mod anormal și urât, dar eu nu am trăit cu personaje care sunt consumatoare de droguri, nu am știut să mă păzesc și să închei relația la momentul respectiv. Mi-a blocat numărul de telefon și le-a trimis mesaje deocheate, murdare, prietenilor mei.

Apoi și-a cerut scuze, dar m-a abandonat pe autostradă fără bani, m-am rugat de el ca de Dumnezeu, am ajuns singură acasă, la 150 de kilometri distanță. A zis să îl iert, că e îndrăgostit și își va revizui comportamentul. După prima palmă au urmat axfixieri de vreo patru ori și am chemat carabinierii care au constatat că am leziuni. M-am dus la spital și am scos documente ca să dovedesc.

M-a amenințat cu moartea, după care a văzut că lucrurile sunt dure în Italia, sunt acte persecutorii. Relația a durat doi ani și jumătate, el este foarte periculos, deși e dulce, drăguț, nu mi-am dat seama. El e proprietar de case și terenuri, ne-am plimbat peste tot. Mi-a zis să retrag plângerea penală că mă omoară cu mafioții”, a declarat Mariana Moculescu.