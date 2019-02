Alături de Matei Dima și Jesus del Cerro, Codin Maticiuc a ajuns cu castingul și în București. Deși ar fi putut lua în distribuție dintre prietenii lui, mai ales că filmările se vor derula în Miami SUA și cine nu ar vrea să stea câteva luni pe plajele din Miami, însă au preferat să facă castinguri reale și să dea șanse unor persoane talentate.

„Am luat un rol de băiat și un rol de fată și am zis să facem un casting pe care să-l deschidem efectiv către public. Lucru pe care mi-aș dori efectiv și pe această cale vă spun, că-mi doresc să văd castinguri anunțate undeva la liber, nu să aud eu de la un prieten, care știe de la alt prieten, care știe un regizor. Nu. Vreau să văd casting anunțat unde se caută bărbat între 30 și 35 de ani, mic, gras și blond. Perfect, eu sunt ăla. Adică vreau să știu genul ăsta de castinguri. Așa că, pentru că noi ne-am dorit și nu prea am avut parte de castinguri, am zis să facem noi primii și încurajăm să vină oameni pe care noi îi vedem că sunt un pic talentați și că au ceva. Ne-am dorit să dăm o șansă așa cum și noi am primit. Și eu și Bro pe lângă muncă am avut și un dram de noroc”, ne-a declarat Codin, în timp ce făcea schimb cu Matei Dima, cunoscut ca BROmania, de la jurizarea celor care au venit la casting.

„Fiind primul film și independent pe care îl fac cu Codin facem mai multe joburi, avem mai multe roluri. Suntem și scriitori, și producători, și regizori, și actori. Acum suntem cumva în postura de producători și căutăm cele două noi talente din România. Să știi că au venit din Constanța deja destul de mulți. M-am gândit că or să vină, fiind cel mai aproape. O „pilă” îți dai seama că nu putem să punem, dar o să fim mai atenți”, ne-a spus și Matei.

Fiind un film independent, costurile sunt suportate de cei doi, dar și de sponsorii pe care i-a cooptat pe parcurs. Totuși Codin ne-a mărturisit că are norocul de mulți prieteni la Miami, ceea ce îi va reduce considerabil cheltuielile. „Eu stau acolo de 15 ani și este orașul pe care îl cunosc foarte bine și atunci am putut să scriu foarte bine despre locurile pe care le cunosc și să mă folosesc de locații ale prietenilor mei, pe care nu le voi plăti și să pot face un film într-o zonă pe care o cunosc și care este mult mai ieftină, mult mai în regulă. Doar de asta am făcut acolo. Pentru că-mi permit. Dacă aș fi cunoscut, dacă aș fi avut 200 de prieteni la New York care-mi spuneau să vin să filmez la ei în case, făceam la New York”.

Castingul a fost un real succes

După Timișoara, Cluj și Brașov, Codin și Matei Dima au invitat bucureștenii, dar și pe cei din împrejurimi să-și încerce norocul. Dis-de-dimineață, cu ceva vreme înainte de ora anunțată, în majoritate tineri, au făcut coadă pentru a prinde un număr de ordine. Printre ei s-a numărat și fostul concurent de la Exatlon', Ștefan Floroaică, care de ceva vreme investește într-o carieră actoricească.

„E primul meu casting. Cred că v-am mai spus că m-am apucat de actorie și că asta este ceea ce îmi doresc eu să fac și o iau ușor-ușor, pas cu pas, de jos, că așa e normal, și vreau să ajung undeva mai sus, evident. Emoții sunt și asta e bine. Dacă sunt emoții înseamnă că faci ceea ce îți place să faci. Dacă aș fi venit fără emoții ar fi însemnat că nu înseamnă ceva pentru mine. Ideea e că trebuie să treci prin mai multe castinguri ca să prinzi o experiență în castinguri. Am intrat parcă și într-o bază de date. Ți-am zis fac pași, asta e ideea”, ne-a spus Ștefan.

În mulțime am mai întâlnit și doi prieteni simpatici, care nu doar că au făcut o pereche bună la audiții, dar BROmania le-a oferit o colaborare în afara filmului pentru care participau la casting.

„Chiar am venit foarte siguri pe noi, deși nu știam ce urmează să avem, dar am zis să vedem ce o să fie”, ne-a spus Sorana, completată de prietenul ei. „Eu am aflat de casting și am sunat-o pe ea pentru că eu am visat că o să fiu cu ea la casting. Serios, chiar e poveste adevărată. Am visat că o să dau castingul cu ea așa că am sunat-o și i-am zis să vină cu mine la casting. Văzusem pe Instagram și pe Facebook despre acest eveniment și am zis să încercăm”, a spus și Mihai.

VIDEO: Bogdan Sorocan

