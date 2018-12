Codin Maticiuc, impresionat de povestea unui bătrân care se ocupă de un adăpost pentru animale. „Nu e înstărit și bolnav de inimă pe deasupra”

Bătrânul care l-a impresionat pe Codin Maticiuc are 76 de ani, este din Târgoviște și, în ciuda problemelor de sănătate pe care le are, se ocupă de animalele părăsite. Codin a mărturisit că deși a cerut ajutor de mai multe ori pentru acesta, doar o singură companie și-a oferit serviciile.

„V-am povestit deja de adăpostul de câini de care m-am lipit și eu să ajut. Este ținut de domnul Crețulescu, un bătrân de 76 de ani, nu înstărit și bolnav de inimă pe deasupra.

Peste 100 de câini îngrijește într-o casă cu curte la marginea unui sat de lângă Târgoviște. Problema lui e că nu are mereu ce să le dea de mâncare și de aceea am scris eu despre el atunci. Am sperat ca măcar câteva restaurante și magazine din Târgoviște să trimită mâncare regulat.

Știți cine o face de atunci? O singură entitate și aceea cu baza în București: H….. Romania

Ei sunt o firma care livrează în toată țara mâncare pentru câini personalizată în funcție de câinele pe care-l aveți acasă”, a povestit Codin Maticiuc pe internet.

Citește și: L-am văzut pe Burnei „operând” în instanţă. Mărturii ale părinților despre cum ar fi luat mită o somitate a medicinei!