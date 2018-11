Codin Maticiuc și-a luat țeapă de la un prieten. „Am închis telefonul năucit. Lovit în cap”

În mediul online, Codin Maticiuc a povestit că a fost sunat de un prieten care i-a dat planurile peste cap, făcându-l să piardă bani.

„O simplă zi de ieri

Ieri m-a sunat un băiat pe care-l consideram prieten și mi-a dat o țeapă. Efectiv mi-a spus că ce programasem să facem luni nu mai facem. Că nu mai are chef efectiv. Și trebuie să menționez data era stabilită de el. I-am spus că mă va costa efectiv, că pierd bani. Mi-a explicat frumos ca așa eîin viață: lumea mai dă țepe și eu trebuie să fiu pregătit și să mă adaptez din mers.

Mi-a adăugat apoi că și lui i-a dat lumea țepe. Am inchis telefonul năucit. Lovit în cap. Nu de prietenia pe care am supraestimat-o, ci de lipsa rațiunii pe care mă laud că știu s-o identific.

Mă loveam de pereți în casă și mă certam totodată cu ei și cu mine. Am primit atunci un mesaj de la o fată de la Fundeni. „Am trecut toate analizele și mâine mi se face transplantul”. Duș rece. „Bravo, Doamne ajută, scrie-mi când poți să știu că ești bine”.

Nu am probleme reale. Nici mulți dintre voi nu aveți. Să ne amintim mereu. S-o văd pe fata asta bine și pe toți prietenii mei de la Fundeni și să vină toate țepele la mine. Mă auzi, Doamne? Mulțumesc anticipat”, a povestit Codin Maticiuc pe contul său de socializare.

Citește și: REPORTAJ EXCLUSIV/ 400 de români trăiesc într-o comună de dincolo de Cercul Polar /VIDEO