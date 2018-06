Animați de marele succes al trupei ce a făcut istorie ”Wind of Change” (”Vântul schimbării”), melodie considerată simbol al căderii Zidului Berlinului și lansată în perioada evenimentelor ce au produs mari schimbări, rockerii veniți din toată țara pentru a-și lua rămas bun de la formația ce i-a încântat jumătate de veac de activitate, au evacuat zona concertistică huiduind partidul de la putere. ”Wind of change” a devenit imnul celor mai pașnice revoluții de pe planetă. Am văzut lumea schimbându-se sub ochii noștri!”, spunea într-un interviu Rudolf Schenker, membrul fondator al grupului despre melodia ce a adus ”vântul schimbării” și care a generat protestul oamenilor prezenți la Romexpo pentru acest concert memorabil.

După concertul celebrilor Scorpions, mii de rockeri au scandat: ”PSD, Ciuma Roșie”

Luni, un alt eveniment important, întâlnirea Simonei Halep cu publicul de acasă (Stadionul Național) circa 15.000 de admiratori ai româncei ce a reușit o performanță istorică pentru sportul românesc au huduit-o pe Gabriela Firea în momentul în care a luat cuvântul la ceremonia de premiere a sportivei.

În aproape două ore, The Scorpions, una dintre cele mai dragi formații rock de către publicul român, au trecut în revistă marile succese ce au consacrat formația în 53 de ani de prodigioasă activitate muzicală.

