Confesiunea lui Dragoș Pătraru. „Tata a avut o relație foarte strânsă cu alcoolul. Mama era victima predilectă a nervilor lui”

Dragoș Pătraru, prezentatorul emisiunii Starea Nației, a acordat un interviu pentru life.ro. în cadrul interviului, jurnalistul a făcut dezvăluiri despre viața sa din copilărie și despre tatăl său alcoolic.

„Pe tata, pe Emil, l-am privit toată copilăria ca pe un erou. El m-a învățat să nu las pe nimeni să mă umilească sau să-mi facă vreo nedreptate. La teorie stătea foarte bine. Îi sunt recunoscător, chiar dacă am avut de suportat, eu, mama și sor-mea, și partea lui mai întunecată. Tata a avut o relație foarte strânsă cu alcoolul, care l-a și ucis până la urmă și care îl făcea în multe momente extrem de agresiv.

Am asistat la niște faze inimaginabile, multe dintre ele având-o victimă pe mama, cred că nici nu mi-ar da voie să le povestesc. Pe mine și pe soră-mea tata nu ne-a bătut niciodată, dar mama era victima predilectă a nervilor lui. Dădea tot salariul pe alcool și făcea și datorii, în vreme ce, până la leafa următoare, mama ținea casa și plătea tot ce trebuia plătit.

Din cauza societății prost croite, mama a rămas cu el până la capăt. Cred că aveam 15 ani când am luat-o de mână și i-am zis să plecăm. Iar ea mi-a spus că nu, că trebuie să avem un tată.

Mama a fost adevăratul erou al familiei, dar uite că toate lecțiile despre cum trebuie să fii ca să răzbești în lumea asta, despre cum să îi tratezi pe ceilalți, ce trebuie să faci să nu te lași călcat în picioare, sunt lecții pe care le-am primit de la tata. Și a fost, prin comportamentul lui, prin partea întunecată a lui, cu violențele față de mama sau cu băutura, model de cum să nu fiu ca om și ca părinte.

Am văzut cum e să fii rău și urît. Și mi-a folosit foarte mult, chiar dacă mi-a provocat traume, copil fiind”, a mărturisit Dragoș Pătraru.

„Deși îl judecam pe tata când eram mic, am încetat acum și am încercat să îl înțeleg. Uneori reușesc. Iar mama multă vreme s-a temut să nu repet scenariul.

Eu nu mai beau de ceva timp, chiar dacă îmi place foarte mult un vin bun sau o tărie. Acum vreo patru ani, când mi-am dat seama că nu mai pot să duc ritmul ăsta infernal de la emisiune, am decis să revin la sport cu totul și să am o alimentație ok și fără alcool. Aveam vreo 35 de ani când am luat decizia asta și cântăream vreo sută douăzeci de kilograme. Acum am vreo cinci ani mai mult și 30 de kilograme mai puțin.

Dar în vremea aceea, când mirosea mama că am venit băut acasă, venea la nevastă-mea și îi zicea: „Vezi, să ai mare grijă!”. „De ce?”, întreba nevastă-mea? „Mare grijă că și tac-su după 35 de ani s-a dilit””, a mai spus el.

