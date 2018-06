Confesiunea lui Marcel Toader. “După fiecare relație am plâns. Nu meritam toate astea”

Marcel Toader a fost căsătorit de șase ori și a divorțat tot de atâtea ori. Ultimul său mariaj a fost cel cu interpreta de muzică populară Maria Constantin.

Marcel Toader a făcut declarații despre relațiile sale eșuate într-un interviu pe care l-a acordat pentru emisiunea Teo Show, de la Kanal D.

“Înainte să facem un pas să locuim împreună e foarte bine să ne cunoaștem. Și ce înseamnă asta? O să aplic metoda franceză și metoda americană: fiecare la casa lui. deocamdată, o perioadă lungă de timp, pentru că este foarte important să vedem cum reacționăm și când suntem unul cu celălalt, eventual weekend-urile, și cum reacționăm când suntem fiecare la casa lui. Sunt niște reguli pe care mi le-am impus mie în primul rând și după aceea viitoarei partenere, care va fi”, a declarat Marcel Toader.

“Cred că femeile se feresc de mine și e foarte bine că se feresc. Cred că sunt un bărbat cu foaerte multă experiență și e bine ca atunci când vine cineva către mine să știe că eu am să îmi dau seama că are foarte mult curaj. Cred că acum, următoarea persoană care va veni către mine, pentru că nu mai merg către nimeni, mi-am schimbat și mentalitatea asta, las destinul să lucreze, cred că persoana care va veni spre mine va fi foarte bine pregătită și va ști ce vrea.

Bineînțeles că eu cred în dragoste. Vreau să am un copil, niciun fel de problemă. Vreau să am o fetiță. Cred că mă simt mult mai bine decât la 30 de ani. Vreau să vă spun că, cu timpul, acumulările mele din mintea mea și din experiența mea mă fac să cred că deja că la 56 de ani căți am, mai am mult înainte și culmea, am făcut toate analizele și sunt perfect”, a mai spus omul de afaceri.

“Cred că am nevoie de restul vieții ca să o cunosc pe viitoarea parteneră. pentru că așa cum spunea mama mea, pe o femeie nu o cunoști niciodată. femeia ideală, așa cum o văd eu și cum cred eu că va fi viața mea este femeia care atunci când intră pe ușă se face liniște în jurul ei, respectuoasă cu toată lumea, impunătoare cu toată lumea și regele din viața ei să fiu eu. Cred că asta e femeia ideală din viața mea.

Să îmi răspundă la ceea ce pot eu dărui unei femei, cu aceeași monedă. Prea puține mi-au răspuns așa.

Minciuna, minciuna a fost cel mai crunt sentiment de dezamăgire. Să vă spun un secret. Eu după fiecare relație am plâns, pentru că m-am implicat cu tot dragul în relația aia. Eu am iubit femeile din viața mea. dar la fel de mult m-am închis în mine, am uitat și am ignorat absolut tot. pentru că eu nu meritam lucrurile astea“, a încheiat el.

