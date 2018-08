Confesiunea lui Mihai Onilă la doi ani de la moartea fiicei sale. „Chiar și azi am comunicat cu ea”

„Vorbim, comunicăm. Încă dinainte să se nască. I-am spus soției mele dinainte, credeam că e băiat, îmi spusese că o cheamă Emi. M-a întrebat dacă simt că nu mai suferă. Mi-a spus că e foarte bine. M-am blocat, nu mai știam dacă să râd sau plâng. Am crezut că aud voci. Mi-a spus: „Sunt eu. Ioana Emily Hope”. Eram în baie, făceam baie, eram treaz. Între noi mereu a existat o comunicare la nivel mental.

Chiar și azi am comunicat cu ea. Am tot cercetat, vreau să știu, am întrebat cum e acolo, ce face. E ca un eter care are viață, care e în mișcare.

Înainte să plece a zis: „Tata, eu mor”. Eu nu am înțeles ce zicea, deja îți pierduse vocea. Dar acum zice: „Eu nu am murit, însă, sunt încă aici”…

...Soția a fost devastată, e logic. Eu nu pot să fac nimic pentru ea ca să o ajut, vorbele nu au valoare. Dar dacă mă vede că eu comunic cu Ioana, ea comunică cu Ioana. Ne asumăm prezentul. Nu ne putem intoarce în trecut, acel ceas nu există”, a spus Mihai Onilă la Teo Show, potrivit wowbiz.ro.

