Confesiunile lui Brigitte Sfăt. „Nu cred în concubinaj”

Brigitte Sfăt a avut o căsnicie cu foarte multe despărțiri, împăcări șo scandaluri cu marele campion la tenis Ilie Năstase. În prezent, Ilie Năstase are o relație cu o brunetă care se numește Ioana, în timp ce Brigitte Sfăt își reface viața alături de un tânăr pe nume Corneliu Oană, care îi este și partener de afaceri.

Despre relațiile de cuplu a comentat Brigitte Sfăt într-o emisiune de televiziune de la Antena 1.

„Nu ştiu cum este să trăieşti singur. Acum încerc să îmi refac viaţa, să merg mai departe. Există. Din momentul în care am aflat că Ilie şi-a refăcut viaţa, am zis să încerc să văd dacă mă potrivesc cu persoana. Este asociatul meu şi el a fost lângă mine în nişte momente în care doar Dumnezeu a fost alături de mine. Eu sunt singură în Bucureşti. Familia mea este în Timişoara. Îl am pe Corneliu alături, am copiii, muncesc.

Eu nu cred în relaţia de cuplu în concubinaj. Când voi considera că persoana de lângă mine este bărbatul potrivit voi face acest pas. Nu am avut ocazia să oficiez în faţa lui Dumnezeu o căsătorie. Partenerul meu actual are aceeaşi credinţă şi religie cu mine. E mai uşor. Nu sunt doar eu cea care face alegerile”, a declarat Brigitte Sfăt, potrivit spynews.ro.

