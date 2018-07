Confesiunile Ozanei Barabancea. „Mi-a dat o pâine în mână”

Ozana Barabancea și-a amintit de mama ei și a făcut mărtuisiri de suflet în mediul online. Vedeta a povestit cum mama sa a fost cea care a impulsionat-o să facă muzică.

„Cu prețul vieții !

Când aveam 12 ani mama mea a căzut la pat! Eram în clasa a șasea A , la școala generală 19, și la Școala de Artă nr 4 lângă casă. Studiam pianul. Mama m-a trimis la ore de pian și prima mea profesoară, doamna Hamza, m-a părăsit, plecând în străinătate. Am suferit enorm . Am plâns pentru că mi-era dor de ea. Am trecut pe la mulți profesori, unii mai dedicați decât alții, profesori care m -au învățat multe. Dar la vârstă de 12 ani, odată cu schimbările fiziologice din viață unui copil am început să mă las pe tânjeală! Studiam din Paște în Crăciun.

Mama mă implora, zăcând în pat, să îi cânt . Eu nu vroiam, rebelă refuzăm, deși îmi plăcea cum cânt! Mamă mi-a cumpărat un pian superb cu coadă, de renume, cu placă de bronz… dar profesorii m-au dat afară din școală. Mama s a ambiționat și s-a îmbrăcat în rochia ei de mătase albastră cu guler alb brodat, elegantă că o regină, și a bătut la ușa domnului director al școlii nr. 4 să îi mai dea o șansă fiicei sale rebele, pentru că ea, maaă, credea în potențialul meu!

S-a adunat comisia într-o săptămâna, timp în care am studiat zilnic , cu sora mea alături, cu mama bolnavă în holul mare întinsă pe pat din cauza bolii. Bunica făcea de mâncare și îmi spunea: când vei fi mare într-o societate și vei cânta toți te vor admira, vei fi deosebită, vei fi artistă. M-au convins ! Am cântat impecabil și am reintrat la cursurile de pian principal al școlii nr. 4! Un an mai târziu, mama mea, Rodica Barabancea a plecat la Domnul lăsându-mi un gol imens în suflet , un sentiment de dor și un sentiment de ciudă, că nu mai pot să îi mai cânt , să mă încurajeze, să mă susțină , să mă certe!

Am fost repartizată la profesoară Nicole Veturia, care și ea m-a părăsit plecând în America! O profesoară extrem de bună! Alături de ea am luat premiul 1 în clasă a-7-a, prinsesem drag de pian, descoperisem culegerea de piese pentru pian “Cântece Fără Cuvinte“ de Mendelshon Bartholdy, din care cântam Gondola Venetiaza toată ziua de lungă. Plângeam și cântăm încercând să îmi potolesc dorul de mamă! Mama! O femeie frumoasă, îngrijită, ambițioasă, altruistă, brunetă, soție de director, harnică, gospodină, admirată de Jean Gabain pe aeroportul din Paris, plină de carismă, credincioasă, mama , Rodica Barabancea, mi-a dat o pâine în mână: muzica!

La 14 ani am fugit de acasă și am petrecut seri întregi la Operă! Cu prețul vieții , mama mi-a dat șansa să fac muzică! Să îl cunosc pe Bach, pe Chopin, pe Beethoven, pe Sabin Drăgoi, cu prețul vieții!

Această jertfă o simt că pe o ștafetă!

Cu prețul vieții ! Mama, îți mulțumesc! Mi-e așa de dor de tine!!!!!

Cu prețul vieții!”, a povestit Ozana Barabancea.

Ozana Barabancea este cu artistă lirică în vârstă de 49 de ani. Este cunoscută publicului telespectator și din postura de jurat la emisiunea „Te cunosc de undeva", de la Antena 1. În ultima perioadă de timp, Ozana Barabancea a slăbit spectaculos după ce și-a făcut o operație de micșorare a stomacului.

