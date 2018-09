Connect-R, la “Te cunosc de undeva!”: “Voi avea o problemă cu tocurile și cu lentilele de contact”

Mă epilez de la 20 de ani', mai spune concurentul.

La Te cunosc de undeva!', Connect-R nu dorește să demonstreze nimic. Vrea însă să-și îmbogățească cunoștințele și să trăiască o nouă experiență.

Și mai vreau să mă distrez. Am colegi haioși și râd până leșin cu Jean (n.n. Jean de la Craiova) și Romică (n.n. Țociu). De asemenea, am învățat câteva lucruri noi de la Ozana (n.n. Ozana Barabancea, jurata care se ocupă și de pregătirea vocală a concurenților), care îmi vor fi de folos pentru prima transformare pe care o am de făcut în show', mai spune el.

Ce personaj va imita Connect-R în prima ediție a show-ului transformărilor, telespectatorii Antenei 1 vor afla sâmbătă, 8 septembrie, de la ora 20.00, numai la Te cunosc de undeva!'.

