Connect-R a postat pe contul său de Instagram o fotografie la bradul de Crăciun cu el, Moș Crăciun, Misha și Maya. Artista poartă un tricou pe care scrie „I love Maya'.

Poate sa se nasca Isus de o mie de ori in Betleem , pana nu se va naste in inimile noastre , ne vom preface ca ne simtim mantuiti si curati ! Craciun fericit tuturor ??', a fost mesajul lui Connect-R de sărbători.

În vara acestui an, Connect-R a anunțat divorțul de Misha. ' Nu obișnuiesc să împărtășesc lucruri atât de intime cu nimeni , dar nici să găsesc minciuni tot timpul nu pot , 1 an si 2 săptămâni de când am hotărât să ramanem prietenii și părinții copilului nostru ! Viata merge mai departe pentru fiecare dintre noi ! Atat am avut de spus ! Rog pe toată lumea inclusiv presa să nu ne pună întrebări , mulțumim anticipat’ , a scris Connect-R pe Facebook.

