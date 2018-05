Cornel Ilie a fost sunetist la jurnalul prezentat de Andreea Esca. “Mi-a zis într-o zi că nu mai vrea să facă asta”

Andreea Esca a dezvăluit un amănunt mai puțin cunoscut despre Cornel Ilie, solistul trupei Vunk. Acesta a fost sunetist la jurnalul de știri prezentat de vedetă.

Andreea Esca, prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Pro TV, a acordat un interviu pentru adevarul.ro, în cadrul căruia a vorbit și despre Cornel Ilie, solistul trupei Vunk.

Puțină lume știe că Andreea Esca a fost colegă de trust cu Cornel Ilie. Acesta a fost sunetist la jurnal.

Andreea Esca a explicat și cum a decis Cornel Ilie să renunțe la job pentru a-și face o trupă.

“Nu aş putea să spun că este cea mai importantă lecţie, dar, de curând, cei de la Vunk au realizat un documentar pentru aniversarea de 13 ani. Şi m-au pus să spun câteva cuvinte despre Cornel Ilie, pentru că la început el a fost sunetistul nostru la jurnale. Le spuneam că mi-am dat seama că povestea lui pentru mine a fost o lecţie. Era prin 1996 când el a venit să-mi spună că nu va mai fi sunetist şi că pleacă să-şi facă o formaţie.

El avea un super job, era un băiat foarte tânăr, lucra la cea mai tare televiziune, aveam o audienţă care bubuia, ne aştepta lumea în stradă ca pe rock staruri. El a venit şi mi-a zis într-o zi că nu mai vrea să facă asta pentru că vrea să cânte, să facă o formaţie. N-am înţeles nimic. Adică cum? O să te duci aşa pur şi simplu, n-o să mai ai niciun serviciu? Mi se părea ceva complet de domeniul stiinţifico-fantastic şi mă gândeam că este un tânăr care chiar nu are minte.

Faptul că el a plecat şi a ajuns unde a ajuns, pentru mine este o lecţie. Niciodată nu trebuie să îţi fie frică de nimic, să începi ceva de la zero, să-ţi îndeplineşti cele mai nebuneşti dorinţe. Şi pentru mine a mai fost lecţia că trebuie să-i dau credit oricui. Şi mai am ceva, am un oarecare fatalism.

Cred că dacă se întâmplă ceva, chiar dacă este ceva foarte rău, este pentru că trebuia să se întâmple, pentru ca tu să o iei într-o altă direcţie care să fie foarte bună pentru tine. Toate lucrurile cred că se întâmplă spre binele tău. Şi atunci, aşa trec uşor mai departe“, a declarat Andreea Esca pentru sursa mai sus-citată.