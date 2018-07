Cosmin Natanticu se pregătește de nuntă. Detalii despre marele eveniment din septembrie | FOTO

Cosmin Natanticu și iubita lui, Eliza, au fost invitați la emisiunea La Măruță, de la Pro TV, unde au oferit detalii despre ce urmează să se întâmple în viața lor. Cosmin Natanticu și Eliza fac nuntă în data de 9 septembrie. Nașul celor doi va fi Mihai Bobonete.

„Urmează nunta. Mai puțin de două luni. Rochia e aproape gata. Invitațiile le-am trimis de curând. Sunt sub forma unei citații. Am o prietenă care m-a ajutat să îmi aleg materialele pentru rochie. Mi-am ales două materiale, sunt foarte scumpe. Nu prea avem certuri, am fost foarte ocupați în ultima perioadă…

Eu mi-am făcut band-ul meu, am foarte multe cântări. Cosmin e cu proiectele lui”, a declarat Eliza, iubita lui Cosmin Natanticu.

„Pe 9 septembrie, în zona Corbeanca e nunta. E de Sfânta Ana… Ne-am certat de la citații. De pe 8 până pe 11 septembrie am liber de la filmări, doar zilele acelea când am nunta, apoi mă întorc iar la filmări. Nu fac stand-up la nuntă, nici Eliza nu cântă la nuntă că aduce ghinion. Având în vedere că Bobonete este naș, speram ca el să facă show”, a afirmat Cosmin Natanticu.

