Costel din serialul „La Bloc” își vinde conacul. Cum arată palatul de 200.000 de euro al lui Dragoș Moștenescu | FOTO

Actorul Dragoș Moștenescu are un conac mai ceva ca un palat, în valoare de 200.000 de euro.

Pe actorul Dragoș Moștenescu, telespectatorii din țara noastră îl știu grație personajului Costel Jurcă pe care l-a interpretat în serialul de mare succes „La Bloc”.

În viața de zi cu zi, actorul este căsătorit și are trei copii absolut adorabili. Este vorba despre un băiat, Luca, în vârstă de 9 ani, și gemenele Elena și Ana, care au 7 ani.



Dragoș Moștenescu, care este căsătorit cu Luminița, și-a scos la vânzare conacul pe care îl deține în satul Furculești, care se află la 100 de kilometri de Capitală.

Casa este un adevărat palat, dar și prețul este unul pe măsură, actorul cerând 200.000 de euro pentru proprietatea respectivă.

„Situat la 100 km de București, în satul Furculești, conacul datează din anul 1920 și are o arhitectură deosebită, impresionantă. Casă este complet renovată păstrând liniile inițiale, culorile și decorațiunile (pereții sunt pictați manual), fiind în prezent o proprietate privată.Pe lângă conac, proprietatea este formată și de 3 hectare teren, cu ieșire de 85 m către un lac natural, în care se poate pescui. Lacul oferă o priveliște deosebită de pe terasă de la etaj.Conacul are patru dormitoare, patru băi, un living extrem de spațios (80 mp) împărțit în zonă de dining și zonă de living, bucătărie din două încăperi și un subsol spațios.Casa a fost construită de baronul Furculescu, cel care de altfel a deținut întregul sat Furculesti, construcția făcându-se la vremea respectivă cu meșteri italieni, influențele fiind încă vizibile nu numai în stilul arhitectural, dar și în materialele ce încă se păstrează extrem de bine în casă (mozaicuri, gresii, parchet).Baronul Furculescu a fost unul dintre fondatorii Partidului Național Liberal și se pare că și-a petrecut o mare parte a vieții în această casă.Proprietatea se pretează și la diverse variante de exploatare, dezvoltarea unei zone recreaționale pentru familii, creștere animale, agricultura etc. Preț : 200.000 euro, negociabil”, se arăta într-un anunț publicat de soția lui Dragoș Moștenescu.