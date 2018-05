CRBL vorbește despre cel de-al doilea copil. “O să am grijă să fiu un tată de băiat…”

CRBL a făcut declarații despre posibilitatea de a avea un al doilea copil.

CRBL este căsătorit cu o blondă superbă, Elena, fostă dansatoare și coregrafă. CRBL și Elena au împreună o fetiță, Alessia.

Artistul a acordat un interviu pentru Antena Stars în care a vorbit despre eventualitatea de a mai avea un copil.

“Ştii cum e… dacă vine un băieţel… nu îmi trebuie. Am nişte temeri… dar, dacă vine, sunt aici… O să am grijă să fiu un tată de băiat, tată de băiat.

Nu mai am timp de petreceri, cu toate că îmi doresc. Într-un fel sau altul am obosit şi atunci mă retrag în studio, acolo se întâmplă tot, am o echipă foarte mişto.

Alessia şi-a scris piesa ei. Îi place să se filmeze… Îi dăm aceea libertate pe care ea să o considere libertate, dar suntem foarte aproape de ea, pentru că zona de online este foarte periculoasă. Urmărim îndeaproape. E mai băieţoasă, nu este o prinţesică”, a declarat CRBL la postul de televiziune mai sus-menționat.