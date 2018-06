Nu folosește creme, nu bea multă apă, nu mănâncă morcovi, nu stă la soare doar între orele recomandate de medic, însă cu toate acestea are nevoie de doar o zi de plajă pentru a se întoarce în București cu un ten ciocolatiu. Ei bine, Crina Abrudan ne-a dezvăluit secretul acestui bronz perfect. Nu este vorba de bronzul organic sau artificial, ci totul ține de un concentrat 100% natural.

„Nu mă dau cu autobronzant pentru că nu știu niciodată să-l întind uniform și atunci când am încercat să mă dau cu autobronzant am ieșit toată pătată. În plus, a doua zi dimineața, așternuturile erau galben-maronii de la cremă, deci s-au autobronzat așternuturile. La fel cum se autobronzează hainele ulterior, deci prefer să nu. Aș putea să te mint, însă sunt sinceră și îți spun că mă bronzez foarte uniform, nu mă înroșesc, nu mă ard, nu mă cojesc. Mă fac direct negru-ciocolatiu. Nu mă întreba ce factor de protecție folosesc pentru că nu vreau să-mi urmeze nimeni sfatul. Nu folosesc. Folosesc cremă cu accelerator de bronz, cu morcov și mă bucur că am parte de bronzul ăsta”, ne-a povestit Crina.

Crina Abrudan se bronzează fără să folosească protecție solară

Fosta prezentatoare TV nu se declară un exemplu de urmat, este conștientă că nu procedează tocmai bine, însă crede își cunoaște foarte bine corpul și că nu are nevoie de protecție. În plus, folosește untul de cacao, un ingredient care asigură un bronz cafeniu, uniform și de lungă durată.

„Nu trebuie să învățăm lumea să fie așa. Hai, eu sunt o excepție, nu sunt un exemplu pozitiv. Fiecare să procedeze așa cum crede de cuviință. Sunt convinsă că nu este sănătos ceea ce facem noi: nici faptul că bem băutura aia carbogazoasă, nici că mergem la plajă și nu folosim factor de protecție. Eu am încercat într-un an factor de protecție 50. L-am întins frumos pe față și pe piept și după vreo 2 ore de stat la plajă avem urmele degetelor mele pe piept pentru că nu am întins bine crema și m-am bronzat cu urme”, a mai spus Abrudan, completând că din păcate untul de cacao îl găsește dor la Oradea, orașul ei natal, așa că-și face mereu stoc.

„Când merg la plajă folosesc untul de cacao. În București îl găsesc mai rar, poate nu știu eu unde să-l caut. De obicei îmi iau de la Oradea când merg acasă. Îl cumpăr de la farmaciile care au laborator propriu. Îmi iau câte 2 cutii de unt de cacao, din ăla pur care se folosește în prepararea diverselor creme. Are un miros foarte plăcut pentru că-mi vine să-l mănânc uneori, îți dă un bronz uniform și maroniu și hidratează foarte bine pielea. Inclusiv după ce fac duș îmi simt pielea hidratată. Asta e ceea ce folosesc vara cel mai mult. Dar repet, să nu-mi ia lumea exemplul. Nu sunt unul bun. Nu faceți ca mine. Eu fac așa cum mă simt eu bine și așa cum îmi place”.

VIDEO: Cosmin Nistor

FOTO: Dumitru Angelescu

