Crina și Gabi au decis cu greu să facă o petrecere de nuntă, asta pentru că niciunul dintre ei nu este pasionat de genul acesta de evenimente. “N-am auzit până acum de chestia asta, sinceră să fiu. Dacă vrei să aniversezi ceva, poți să aniversezi oricând. Că se face un an de la nuntă sau că au trecut trei luni sau cinci ani, poți să aniversezi când vrei. Noi am făcut o nuntă anul trecut", ne-a povestit Crina.

Crina Abrudan și Gabi Popescu nu și-au mai serbat zilele de naștere de 10 ani

Mai mult decât atât, fosta prezentatoare TV ne-a mărturisit că au trecut 10 ani de când nu și-a mai serbat nici măcar ziua de naștere și tot atâția de când Gabi Popescu nu a mai dat nicio petrecere. Cu toate acestea, Crina spune că nu sunt deloc plictisitori, ba din contră, când sunt invitați la petrecerile altora! Amândoi se ridică de la masă și intră în atmosfera de la evenimentul cu pricina. “Petrecere de ziua mea nu am făcut de când am împlinit 30 de ani, adică de 10 ani. Nici de ziua lui Gabi nu am făcut vreo mare petrecere vreodată, așa că nu suntem cu petrecerile. Noi ne bucurăm la petrecerile altora", a completat ea.

VIDEO: Cosmin Nistor; FOTO: Dumitru Angelescu