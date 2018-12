„La mulți ani de ziua numelui, cei doi Cristian❤ Tuturor vă dorim Crăciun binecuvântat și luminos, plin de iubire ???”, a scris Valentina Pelinel pe pagina sa. Prietenii virtuali i-au scris urări de la mulți ani, lui Cristi și fiului său.

Valentina Pelinel este însărcinată în șapte luni și așteaptă cu nerăbdare să își țină fetele în brațe. Soția lui Cristi Borcea va naște în luna martie și a ales deja numele gemenelor.

' Eu sunt bine, sunt pe tocuri, fac sport, încă fac sport, sunt foarte ok. Mi-am dorit tare şi, chiar şi după Milan, mi-am dorit tare să mai am copii. Îmi doream foarte tare încă un copil, nu neapărat doi. Am văzut faţa doamnei doctor şi zice: interesant, sunt doi! M-au cuprins toate emoţiile şi aşa o adrenalină. Cristi s-a bucurat tare! Nume de cod: iubirea (n.r. între ea şi Cristi Borcea). Să ştii că înainte să fii mamă nu înţelegi copiii exact aşa cum ar trebui şi nici pe mame. Pe mine mă plictiseau discuţiile despre probemele copiilor. Mi-am dat seama că o mamă căreia îi pasă nu poate fi altfel, vorbeşte non-stop pe unde apucă. Eu arătam tuturor poze cu Milan. Ca mamă înţelegi', a spus Valentina Borcea la „Star Matinal' .

Citește și

GALERIE FOTO/ Moș Crăciun de la mall: „Vin oameni din diaspora și mă întreabă timid cât costă să-și facă poză cu mine”