Cristian Tudor Popescu, despre Stela Popescu. „A avut «noroc» de zeci de filme proaste în care a jucat”

Cristian Tudor Popescu a comentat pe marginea rolurilor interpretate de-a lungul anilor de Stela Popescu.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a vorbit și el despre cea care a fost marea doamnă a teatrului de revistă diin țara noastră, Stela Popescu.

El a comentat despre rolurile interpretate de aceasta și a afirmat că filmul „nea Mărin miliardar” a fost salvat de o replică de-a Stelei Popescu, pe care el o consideră savuroasă.

„Poate că un criteriu pentru a defini un actor adevărat este capacitatea de a juca în roluri proaste. Acolo se vede cât de bun este actorul. Stela Popescu a avut «noroc» de zeci de filme proaste în care a jucat. Eu, în calitate de critic de cinema, îi cunosc în special cariera din cinematografie. Toate proaste! Toate! De la «Alo? Aţi greşit numărul!» până la «Sexy Harem Ada-Kaleh» şi «Despre o anume fericire», «Ultima noapte a singurătăţii», ceva…Mă rog… Un singur film bun în toată filmografia ei: «Toată lumea din familia noastră» a lui Radu Jude din 2012, unde Stela Popescu nu joacă un rol comic. Nu! Joacă un rol să-i spunem serios şi îl joacă foarte bine. Foarte bine. Ea a fost utilizată în special ca actriţă cu geniu comic, dar putea să joace orice“, a spus Cristian Tudor Popescu la Digi24.

„Mie mi-a rămas în minte – din filmul care pentru mine este între primele cinci filme româneşti ale tuturor timpurilor ca prostie, «Nea Mărin miliardar». Este o prostie monumentală de top, trebuie să recunosc. Deci în filmul ăla la care se presupune că trebuie să râzi – şi au râs, se pare, nişte milioane de spectatori – eu rămân sobru ca un bolovan, nu reuşesc să râd de la cap la coadă. În schimb, are Stela o replică în filmul ăsta la care m-am cocoşat, am căzut cu scaunul, am intrat în convulsii. Ea joacă o vampă acolo şi îl seduce pe Amza Pellea, pe nea Mărin. Şi ce zice vampa, văzându-l pe nea Mărin în costumul lui de la Băileşti: trebuie să-i aplice un erotism sătesc, se gândeşte ea aşa. Şi în timp ce îi deschide cămaşa îi spune: «Miroşi a pământ!», la care nea Mărin, săracu’, zice: Îu! Adică ea a vrut să dea specific local – miroşi a pământ, eşti un bărbat cu picioarele bine înfipte în pământ – şi ăsta, săracu’, se şi vedea mort!“, a mai spus jurnalistul.

Stela Popescu s-a stins din viață joi, 23 noiembrie 2017, la vârsta de 81 de ani. Trupul neînsuflețit al acesteia a fost depus la Teatrul Constantin Tănase din Capitală, acolo unde mii de oameni, de la vedete la oameni obișnuiți au venit să-i aducă un ultim omagiu. Stela Popescu, care a avut o pensie infimă, a fost căsătorită de două ori, cu Dan Puican și Puiu Maximilian. Aceasta urmează să fie înmormântată la Cernica, duminică, 26 noiembrie 2017, alături de cel de-al doilea partener de viață, Puiu Maximilian, care a fost marea ei dragoste.