Cristina Bălan e topită după gemenii ei. În ce ipostaze i-a surprins pe băieți

Cântăreața Cristina Bălan își petrece tot timpul liber în compania gemenilor săi, pe care i-a fotografiat într-o ipostază emoționantă.

Cristina Bălan este cea care a câștigat concursul „Vocea României” în anul 2015. Ea a făcut parte din echipa antrenată de Tudor Chirilă.

În plan personal, artista este căsătorită cu Gabriel Bălan, împreună cu care gemeni, Toma și Matei, care suferă de sindromul Down.

Cântăreața și partenerul ei de viață sunt extrem de grijulii cu cei doi copii ai lor, care reprezintă totul pentru ei.

Cristina Bălan a făcut public un colaj de fotografii cu gemenii care au sindrom Down, cu care au ieșit în aer liber și care au încercat să taie lemne, ce-i drept cu unelte de jucărie.



„Jurnalul picilor, data stelară 30.09.2017, undeva în afară Bucureștiului:



Astăzi am muncit pe rupte. De lemne, că altceva n-am rupt. Poate doar un fermoar, ceva. Dar nu. Numai lemne.

Și miroase atât de frumos! A lemn, evident.

L-am urmărit pe tati și am observat cum se procedează și imediat ne-am apucat de treabă, că era, clar, nevoie de ajutor.

Mami a spus că suntem foarte pricepuți, dar ea așa zice la orice, de parcă ne pricepem la toate. E drept că suntem foarte meșteri, dar mai sunt aspecte pe care nu le stăpânim atât de bine. Cum ar fi spălatul pe dinți. Dar astea sunt detalii.

Noi am vrut doar să va arătăm ce activități cotidiene avem în această perioadă. Dacă aveți lemne de tăiat și nu aveți ajutoare de nădejde, ne găsiți prin curte, pe aici. O și facem de plăcere, fără taxe :)



Semnat, Matei&Toma”, a scris Cristina Bălan pe o rețea de socializare.