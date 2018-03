Cristina Guță pleacă din România. Dezvăluiri despre separarea de Nicolae Guță

Cristina Guță, soția manelistului Nicolae Guță, a anunțat că pleacă de urgență din țară. Ea a oferit detalii și despre separarea de muzician.

În luna aprilie a anului trecut, cântărețul de manele Nicolae Guță se căsătorea cu Cristina. Din păcate, mariajul lor a ajuns pe butuci, astfel că cei doi au decis să se despartă.

Cristina Guță a acordat un interviu pentru postul de televiziune Antena Stars, unde a dezvăluit că pleacă din țară și a oferit amănunte despre divorțul de Nicolae Guță, cel care a uimit pe toată lumea după ce a slăbit 25 de kilograme.

“Sunt acasă, o să plec la rudele mele în Germania, în vacanţă. După rău vine binele… nu este vorba de niciun iubit acolo, deocamdată soarele nu răsare. Nu ştiu, plec într-o vacanţă, dacă îmi place voi rămâne mai mult, dacă nu, mă întorc înapoi. Plec pentru că îmi e dor de ei. Se poate să nu mă mai întorc… o parte din familia mea mă ţine în România.

Am mai vorbit cu Nicolae despre divorţ şi cam atât…dacă ne judecăm sau va fi de comun acord… Nu mi-a făcut nicio ofertă şi nici nu trebuie să îmi facă. Trebuie să mă consult cu un avocat, să vedem ce spune. El sentimente cred că are şi acum, îţi dai seama… nu ne mai înţelegem, am încercat de prea multe ori. Eu nu accept să fie şi cu altcineva”, a declarat Cristina Guţă la emisiunea “Agenţia VIP”.