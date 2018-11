Cristina Șișcanu și-a recăpătat formele de dinainte de naștere. Vedeta se bucură că a scăpat, într-un final, de cele 26 de kilograme acumulate în timpul sarcinii. E drept că nu și-a supus organismul la cure drastice, ci a avut răbdare să își revină în timp.

„Chiar zilele acestea, acul cântarului a indicat greutatea exact la fel ca în momentul în care am rămas însărcinată. Dar eu nu vreau să mă opresc aici, știi cum e, niciodată o femeie nu e suficient de slabă. Am vreo 62 kg, vreau să ajung la 59, ca să am loc, știi cum se spune, să mai mănânc câte o prăjitură, pentru că am cam renunțat la dulciuri”, ne-a spus ea.

Practic, soția lui Mădălin Ionescu a fost ceva mai atentă la alimentație, dar principala ei preocupare a fost ca dieta să nu afecteze hrănirea la sân a bebelușului. „În primele 6 luni nu am ținut nici o dietă, dimpotrivă, am mâncat câte trei înghețate pe zi, după aceea am văzut că s-au topit vreo 10 – 15 kg. M-am îngrășat foarte mult în timpul sarcinii, vreo 26 kg. Deci cred că aveam vreo 86 kg. Am ținut o dietă adaptată și faptului că eu alăptam și alăptez în continuare. Am slăbit vreo 7 kg, după aceea am făcut o pauză, dar important este că nu m-am îngrășat la loc, am stagnat. Am făcut și sport, după aceea am reluat dieta și tot așa”, ne-a povestit ea lungul drum de pierdere a kilogramelor în plus.

Are colaborări în modă, dar vrea pe micul ecran

Cu silueta trasă prin inel, Cristina Șișcanu e pregătită să revină în forță la TV. Chiar i s-a ivit o astfel de oportunitate, însă a preferat să o decline. Motivul invocat a fost legat de copil, întrucât vrea să îi fie aproape seara, la culcare. Până când îi va apărea o ofertă care să i se potrivească, tânăra mămică nu stă însă degeaba.

„M-am dedicat în primul an de viață al Petrei exclusiv ei, am avut o activitate de familie intensă, cred că este important să faci acest lucru. Acum, ușor, ușor, mi-am reluat activitățile, am mai multe proiecte, mai multe colaborări, contracte de imagine și pe partea de fashion, dar și pe partea de produse pentru bebeluși. Îți ia destul de mult timp să faci texte, să faci ședințe foto, filmări. Aceasta este activitatea mea în prezent. Nu exclud întoarcerea mea în televiziune, îmi este dor, îmi doresc să fac acest lucru. Am avut o oferă de curând, dar trebuia să plec în afara localității și nu pot să fac asta, pentru că Petra are totuși nevoie de mine seara să fiu lângă ea”, a declarat, pentru Libertatea, Cristina Șișcanu.

Video: Bogdan Sorocan

VIDEO / Radu Paraschivescu: „Limba dăncileză va triumfa la Bruxelles!”. A lansat o carte cu vorbe de duh ale politicienilor și cu un capitol dedicat premierului Dăncilă

VIDEO/ Gabriela Cristea și Tavi Clonda se opresc după cel de-al doilea copil. „Nu m-aș hazarda la al treilea”