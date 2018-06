Cunoscută pentru capacitățile sale sezoriale, Carmen Harra mărturișește că nu ezită să pună în practică toate cunoștințele și când vine vorba de ea.

Cunoscută mai întâi în Statele Unite ale Americii și abia mai apoi în România, Carmen Harra, în vârstă de 63 de ani, recunoaște că a plecat peste Ocean cu 80 de dolari în buzunar și mult curaj în suflet, fără să știe ce o așteaptă.

”Am plecat în SUA cu 80 de dolari, iar cu 40 mi-a luat un parfum bun, am zis că văd eu apoi ce fac. Aveam cu mine o pereche de pantofi primiți de la o prietenă, o rochiță și o pijama. Dar am ajuns cu 40 de dolari, în câteva săptămâni aveam 20.000 de dolari! Apoi m-am răzbunat și mi-am luat tot ce mi-am dorit și am visat. Am refulat!”, a dezvăluit Carmen Harra.

Aceasta crede că totul stă în mentalitatea fiecăruia, iar schimbarea de atitudine ar putea să o încerce oricine. ”Banii sunt o formă energetică, dar corpul are o vibrație care lucrează cu Universul, noi atragem lucrurile în viața noastră. Dar nouă ne e teamă să atragem banii, ține de mentalitate, dacă știi să lucrezi cu energia asta”, a mai spus Harra.

Cum reușește să facă asta și ce nume celebre din România și de la Hollywood au încercat rețeta sa, telespectatorii vor putea afla urmărind cea mai nouă ediţie a emisiunii “Refresh by Oana Turcu”, difuzată duminica aceasta, de la ora 15.45, la Antena Stars.

Citește și: EXCLUSIV/ Ovidiu Grosu trăiește în Danemarca, dar își amintește perfect de adolescența în Videle. ”Viorica Dăncilă mi-a fost profă și Carmen Dan colegă, mergeam la cules de mușețel!”